O FC Porto perdeu pela primeira vez nesta temporada, ao sair derrota por 2-0 de Nottingham, mas no final do jogo ficou claro que a comunhão entre jogadores e adeptos continua muito forte.

Num sinal de reconhecimento pelos 12 jogos consecutivos sem derrotas (com onze vitórias e apenas um empate, na receção ao Benfica), os adeptos prestaram um sonoro aplauso à equipa.

Em agradecimento, os jogadores também aplaudiram os adeptos, com os responsáveis da equipa técnica a ver tudo ao longe. Foi mais de um minuto de um incrível momento de comunhão.