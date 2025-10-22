Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Nottingham Forest para a Liga Europa. O jogo da terceira jornada da fase de liga está agendado para as 20 horas de quinta-feira:

Como está o FC Porto:

«Estamos a voltar da pausa internacional. Os jogadores que ficaram connosco foram melhores sobre a forma como treinam e no quão deram. Dos que voltaram das seleções, claro que levou algum tempo a colocar as peças juntas. Mas penso que a forma como abordámos o jogo da Taça de Portugal foi muito positiva.»

Principal diferença da Premier League para a Liga portuguesa, dos clubes ingleses para os portugueses:

«A resposta, penso que é clara. É uma liga que, nos últimos dez anos, assumiu de longe o controlo para a possibilidade de investir e isso atrai os melhores jogadores, os melhores perfis físicos e isto já é suficiente para abrir uma brecha perante todas as outras competições. Além disso, mais uma vez, não podemos lutar com o dinheiro e o orçamento que eles têm. O que podemos é mostrar bom espírito, a mentalidade que temos sempre e mostrarmo-nos como grupo, com desejo e humildade. É sempre algo que tem de estar connosco, especialmente quando as coisas estão a correr bem. E, como o Bednarek já disse, pôr em prática as coisas que praticamos desde 15 de julho e dar tudo, porque amanhã vai ser um jogo cheio de desafios e duelos. Precisamos de competir, tentar trazer o futebol que queremos e, se não for possível, tentar outra forma para maximizar as possibilidades de sucesso.»

Abordagem necessária a este jogo, depois dos outros dois jogos na Liga Europa:

«Claro que jogar na Europa requer coisas diferentes de jogar na liga. O nível de competição sobe, é normal e nesta parte tivemos dois jogos diferentes entre si. Em Salzburgo, o jogo foi disputado num campo difícil de praticar o nosso futebol e penso que sofremos mais do que o que devíamos em construir o jogo da forma como queríamos. Penso que, contra o Estrela Vermelha, tivemos total controlo do jogo, pagámos o preço num lance que custou um golo, mas de resto foi um jogo positivo. Amanhã é um cenário diferente, um nível de adversário diferente, estamos conscientes do que o jogo vai exigir.»

Quão importante é ter um jogador como Bednarek neste contexto:

«É chave. Não só para amanhã. Quando decidimos, no mercado, abordar o Bednarek, sabíamos exatamente o que esperávamos e devo dizer que já tivemos mais do que o que esperávamos. Eu conheço-o como jogador, tive boas avaliações sobre ele como um líder no grupo, mas definitivamente encontrei um jogador que é realmente especial, por coisas diferentes. O que ele está a fazer dentro e fora de campo é notável. Chegou com humildade e respeito por todos, mas sempre a definir o padrão, a colocar a fasquia alta e penso que não é coincidência o que estamos a fazer e a sua ajuda é enorme.»