Francesco Farioli, treinador do FC Porto, antevê, em conferência de imprensa, a visita a Estugarda para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que se joga na quinta-feira:

Análise ao Estugarda

«É um adversário difícil. Tem uma equipa interessante, que está a jogar a um grande nível na Bundesliga. Isso diz muito das dificuldades que vamos enfrentar. É uma equipa que, tal como nós, gosta de pressionar bem alto. Partilhamos os melhores parâmetros em termos de pressing e vontade em recuperar bolas em zonas adiantas na Liga Europa e no respetivo campeonato. Com bola, é uma equipa que trabalha em diferentes estruturas, tem o mesmo treinador há mais de três anos, é muito organizada e gosta de jogar. Esperamos um jogo aberto com duas equipas que se querem defrontar com uma grande atitude e espírito.»

«São duas equipas muito parecidos em muitos aspetos, de algum modo na forma de jogar, apesar de haver algumas diferenças, especialmente com a bola. As duas equipas gostam de ter bola e de a recuperar em zonas adiantadas do terreno. Partilhamos também uma abordagem muito física ao jogo, que é aberto e vai ser feito de muitos duelos. O Estugarda trabalha muito com referências individuais, ainda mais do que nós. Ganharam a Taça (da Alemanha), já terminaram em segundo (na Bundesliga) e jogaram a Liga dos Campeões. Vai ser um jogo muito exigente. Temos de o abordar da forma correta e ter vontade de dar as melhores sensações aos adeptos, que vão estar aqui a apoiar-nos.»

A prioridade é o campeonato?

«Concordo com o treinador do Estugarda, porque este poderia facilmente ser um jogo da Liga dos Campeões. Sobre as prioridades, não sei onde obtiveram essa informação, mas damos prioridade sempre ao próximo jogo. É nisso que acreditamos. Se és o FC Porto, tens de entrar em campo para vencer em todos os jogos. É o que tentaremos fazer também amanhã. Vamos enfrentar uma equipa de uma das cinco principais ligas europeias, que têm uma diferença para os outros campeonatos, mas acredito que vamos ter as nossas oportunidades para competir e jogar a qualificação nos dois jogos. Somos humildes e temos muito respeito pelo Estugarda, mas também temos a nossa identidade e o desejo de dar valor a uma competição que é muito importante para nós.»