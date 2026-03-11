O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, explica por que deixou Pietuszewski fora da Liga Europa, comenta os elogios que Thiago Silva lhe dedicou numa entrevista recente e esquiva-se a apontar que jogador do Estugarda gostaria de ter no plantel dos dragões:

Pietuszewski fora da Liga Europa

«Quando olho para trás, e depois do que aconteceu com o Samu, concordo ainda mais comigo pela decisão de inscrever o Terem (Moffi). Era o que tínhamos de fazer. A não inscrição do Oskar não foi por termos dúvidas sobre ele, porque se fosse esse o caso não tínhamos investido tanto dinheiro num jogador com menos de 18 anos, mas só podíamos inscrever três jogadores. O Thiago (Silva) tinha de fazer parte da lista, o Seko (Fofana) também pela importância no meio-campo e o Terem é um jogador que nos pode ajudar em várias posições. Aliás, quando conversei com ele antes de vir para cá, disse-lhe que, com o Samu a jogar, provavelmente ele ia ajudar mais nas alas, porque pode jogar em diferentes posições. A decisão que tomámos foi feita com ponderação e, infelizmente, estava certo. Preferíamos ter o Samu aqui, connosco, mas é o que é. Vamos jogar o resto da competição com o Terem e o Deniz (Gül) como avançados, mais os três extremos e jovens da formação que nos podem ajudar. Temos alguns perfis interessantes, como o Mide ou o Gonçalo. Eles vão estar preparados para nos ajudar se for necessário.»

Impacto emocional depois do empate na Luz

«Olhando para trás, o jogo que fizemos há uns dias em Lisboa é daqueles que nos pode dar confiança. Numa semana, jogámos dois clássicos e em ambos mostrámos a nossa face e o nosso desejo. A mensagem de Mourinho depois do jogo (com o Benfica) foi clara quanto ao facto de que fomos para jogar e ganhar o jogo, com muita agressividade com e sem a bola. Durante 75 minutos o jogo esteve numa direção, mas nos últimos 15, mesmo não tendo concedido muito, foi o suficiente para pagarmos o preço. Há muitas coisas positivas para tirar, mas também algumas para melhorar, especialmente nas duas áreas. Podíamos ter fechado o jogo em várias ocasiões e defensivamente os dois golos foram situações em que podíamos ter feito melhor.»

Elogios de Thiago Silva

«Deixa-nos felizes ouvir esse tipo de palavras. O carinho que tentamos dar aos jogadores, a atenção aos pequenos detalhes e o desejo de os fazer melhorar é algo que me move a mim e à minha equipa técnica. É uma das motivações principais. Se ajudamos a melhorar jogadores, acredito que ficamos mais perto de ganhar jogos. Também não são tudo rosas, há momentos em que temos de ser um pouco mais duros, porque isso faz parte das nossas responsabilidades. Queremos devolver o FC Porto ao lugar que merece.»

Há algum jogador do Estugarda que gostasse de ter no FC Porto?

«O Estugarda tem muitos bons jogadores, um deles esteve comigo e o Terem no Nice, o Bouanani. É um extremo muito bom, talentoso, que evoluiu muito desde que trabalhámos juntos. Estou muito feliz por o ver a brilhar a este nível. Mas é injusto para os meus jogadores apontar alguns nomes, porque estou muito feliz e honrado por ser o treinador desta equipa. Ela representa-me muito bem pela forma como se comporta e deixa tudo em campo. Mesmo respeitando e gostando de muitos jogadores do Estugarda, estou feliz com o meu plantel.»