Na véspera da segunda jornada da fase liga da Liga Europa, Francesco Farioli lançou os dados para a receção ao Estrela Vermelha, uma semana depois do triunfo em Salzburgo. Na tarde desta quarta-feira, o treinador do FC Porto analisou o elenco sérvio e deu garantias quanto a Samu.

O adversário que se segue

«Esperamos um grande desafio contra o Estrela Vermelha, os jogos na Europa são sempre complicados. Mas somos do nível da Liga dos Campeões. O Estrela Vermelha tem uma boa equipa, a começar no guarda-redes Matheus e também com o avançado Arnautovic. Há muito talento e devemos estar preparados. É uma equipa bem organizada, com diferentes soluções para os vários momentos.»

Samu e Nehuén Pérez

«Samu? Está recuperado.»

«Família portista? É chave. Ontem todos estavam felizes pelo regresso do Nehuén Pérez ao Olival, ele fez um discurso fantástico. Ele adoraria jogar, mas encontrou uma nova forma de ajudar e contribuir. É este compromisso que exigimos.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?