Antes de centrar atenções na visita ao Estoril, no domingo, Francesco Farioli apontou à segunda mão dos “quartos” da Liga Europa. Em conferência de imprensa após o empate com o Nottingham Forest (1-1), o treinador do FC Porto revelou uma breve conversa com Vítor Pereira.

O Maisfutebol tentou questionar o treinador do FC Porto, mas tal não foi permitido.

Dragão com dificuldades

«É difícil pressionar uma equipa que joga quase sempre em bolas longas. Faltou estarmos mais próximos para recuperar a posse junto à área deles. Tivemos oportunidades claras para marcar, em termos de exibição não foi perfeito, mas foi bom o suficiente para conseguirmos a vitória.»

Francesco e Vítor

«Falei com o Vítor há minutos, de forma amigável, ele lembrou que toda a gente quer ganhar. Em Nottingham vamos encarar um adversário que vai querer ganhar e que vai ser mais agressivo. Temos uma equipa em que todos podem jogar, mas não nos podemos esquecer quem é o Nottingham, com 22 jogadores de topo. Vamos preparar a segunda mão tal como fizemos para esta noite.»

«A análise do Vítor Pereira é justa, fomos a equipa que mereceu ganhar, mas em Nottingham vai ser um jogo diferente. Vão recuperar vários jogadores importantes. Muito vai mudar dentro de uma semana.»