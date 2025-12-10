Francesco Farioli confirmou que o médio Gabri Veiga é baixa para a receção ao Malmö, na sexta jornada da fase liga da Liga Europa, encontro agendado para esta quinta-feira (20h). No Olival, à Sport tv, o treinador dos dragões explicou o momento do espanhol.

«Às vezes temos de tomar algumas decisões consoante as lesões. É normal. Amanhã vamos apresentar o melhor onze. O Gabri não está a recuperar como previsto. Teve um pequeno problema nos últimos dias. Não vai estar convocado», disse Farioli, depois da conferência de imprensa.

Durante a manhã desta quarta-feira foi possível observar Rodrigo Mora com uma proteção na coxa esquerda. Por sua vez, Gabri Veiga não surgiu no relvado, depois de treinar condicionado na terça-feira, enquanto recupera de uma entorse no tornozelo direito. No boletim clínico dos dragões continua o defesa Nehuén Pérez e o avançado Luuk de Jong.

O FC Porto ocupa o oitavo posto da Liga Europa, com nove pontos, igualado com Sp. Braga (7.º) e Genk (9.º), a dois pontos dos líderes Lyon Midtjylland e Aston Villa. O Malmö leva um ponto no 34.º lugar e visita o Dragão na noite desta quinta-feira (20h).