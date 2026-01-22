Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate na Chéquia, diante do Viktoria Plzen (1-1), em jogo da sétima e penúltima jornada da Liga Europa:

O FC Porto entra bem no jogo, mas o Viktoria marca na primeira oportunidade

«Sim, penso que entrámos mesmo bem, nos primeiros cinco minutos tivemos três remates e dois cantos. Penso que a abordagem dos jogadores foi top, mas na primeira situação que não foi perfeita, pagámos o preço. Eles fizeram dois remates à baliza e um deles foi o golo de fora da área. Não tenho muito mais a dizer, a não ser, claro, o nosso desejo por atacar, atacar tornou o nosso jogo pouco limpo na zona de finalização, mas acho que atacámos com muita ambição, tentámos de todas as formas e até pusemos o Bednarek na frente. Na parte final, as ações deles foram muito positivas e acabámos por conseguir um ponto importante para a classificação. Não foi o resultado que merecíamos, mas, às vezes, temos de aceitar. Estou contente, talvez não tanto com o aspeto técnico, mas com o espírito. Esta noite foi top, mesmo com os erros que cometemos. Já ouvi falar no Samu, tenho de dizer que a exibição dele também foi top e para clarificar digo já que, se no próximo jogo tivermos um penálti, vamos dar-lhe a ele.»

Já que fala em Samu, ele acabou o jogo a chorar

«O samu é um grande jogador, mas é um jovem rapaz. Não nos podemos esquecer disto. Ele dá cem por cento, é um grande competidor, quer ganhar tudo. Está sempre a lutar, às vezes contra ele mesmo, mesmo quando estamos apenas a fazer uma ativação no aquecimento. É um jogador que tem um espírito muito contagiante, no sentido positivo, mas é muito exigente com ele próprio. Quer sempre fazer a melhor exibição. Nos últimos dois jogos teve azar nos penáltis ou não teve a qualidade que queria. Mas os erros fazem parte do jogo, não há qualquer caso, no próximo penálti a bola vai lá estar para o Samu, vai respirar fundo e vai colocar a bola nas redes.»

Acaba por ser Deniz Gül a marcar ao minuto 90

«Sim, ainda acreditei na reviravolta. Não quero criticar o adversário, mas o tempo de compensação foi muito baixo, permitimos que eles perdessem tempo. Só o guarda-redes perdeu mais de um minuto. Acho que estavam apenas quatro bolas à volta do campo e numa competição da UEFA isto é embaraçoso. Eles queixaram-se, é normal, nem deu para compensar as substituições, os pontapés de baliza e as entradas da equipa médica deles. As emoções neste aspeto subiram um pouco, mas em geral penso que o espírito foi positivo. Só marcámos um, mas penso que merecíamos mais».

Um ponto que pode vir a ser muito importante

«Foi exatamente isso que disse aos jogadores, não sei se ouviu, porque usei exatamente as mesmas palavras. Estes rapazes querem ganhar tudo, eles estão a jogar com muita competência e ambição. Merecíamos ter conseguido algo mais, mas temos de aceitar este resultado. O ponto, no final, acaba por ser importante. Na época passada, no Ajax, ficámos fora dos 24 por um ponto num jogo parecido com este em Riga em concedemos um golo no último minuto. Agora temos a oportunidade de nos qualificarmos diretamente e penso que este ponto nos vai ajudar se no próximo jogo fizermos o nosso trabalho frente ao Rangers.»