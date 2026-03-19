Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Estugarda por 2-0:

«Se pegarem nos dois jogos, penso que merecemos. Claro que hoje foi muito complicado. Eles começaram muito fortes, mas nós conseguimos defender bem. Concedemos alguns remates, mas a maioria foi de fora da área. Não conseguimos ter muita bola na primeira parte, mas tivemos a ocasião de golo mais clara.

Mencionar também a exibição do Diogo Costa, que fez um jogo fantástico. Isso conectado com o lado emocional, com o que aconteceu com Silvino, penso que foi a melhor forma de celebrar e recordar um grande guarda-redes e treinador de guarda-redes também. O Diogo fez um jogo fantástico, apesar de ter tido algumas dores nas costas durante a semana. E o Bednarek e o Thiago [Silva] também fizeram exibições fantásticas ao nível da pressão e a defender a área: foi uma master class. O Borja também fez um jogo muito muito bom e o William e o Moffi fizeram 90 minutos, que foi muito tempo. Tivemos uma exibição coletiva e individual muito boa e esse esforço foi recompensado.

Estivemos mais baixos não porque quisemos, mas porque eles jogaram muito abertos sobretudo nos primeiros minutos. E isso força-nos a baixar alguns metros, mas dá-nos a possibilidade de lançar mais contra-ataques. E foi isso que tivemos. Ter pernas frescas para atacar espaços foi um elemento chave e neste aspecto os jogadores geriram muito bem os diferentes momentos.

Jogámos um jogo relativamente camaleónico. Gerimos as diferentes fases do jogo bastante bem e com muita maturidade. (...) Não nos podemos esquecer que defrontámos uma equipa que está no top-3 de uma das cinco principais ligas. Isso nunca é fácil e é algo muito especial.

Agora vamos jogar novamente contra uma boa equipa da melhor liga do Mundo. Temos de nos preparar, mas agora vamos meter a cabeça no jogo com o Sp. Braga, que vai ser muito importante.»

Vai agora defrontar o Nottingham Forest, que é treinado por Vítor Pereira, que conhece bem o FC Porto

«É um bom treinador. Cruzámo-nos na Turquia, mas nunca chegámos a jogar um contra ou outro. (...) Tem uma história fantástica no FC Porto, mas uma coisa de cada vez. Agora, a nossa atenção tem de estar em Braga, que é outra equipa que está nas oito melhores equipas da Liga Europa. Isto já diz muito do nível do jogo que vamos ter nos próximos dias. Temos de nos preparar o melhor possível. É uma equipa que joga muito bem, que como nós é uma das mais exigentes e físicas equipas da Liga. Correm muito, teremos menos um dia para recuperar, mas temos de recuperar e de estar bem preparados para ir a Braga fazer um grande jogo.

Froholdt já marcou algum golo de pé esquerdo como este nos treinos?

«Ele está a treinar isto muitas vezes no fim do treino. Umas vezes com o Dave [Vos], outras com o Lucho [n.d.r.: adjuntos de Farioli]. Eles mostraram-me uma imagens da minha celebração, que era de quem não conseguia acreditar. Foi um remate fantástico com muita fome e poder. Foi um grande golo.»