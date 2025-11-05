Na antevisão à visita ao Utrecht na quarta jornada da fase liga da Liga Europa, Francesco Farioli aproveitou a boa relação com o homólogo Ron Jans para prometer uma troca de prendas à margem do reencontro. Depois de o treinador dos neerlandeses comentar que procura o livro indicado para oferecer, o timoneiro do FC Porto apontou ao vinho.

Vinho para vingar 2024/25

«Tivemos a mesma ideia, mas trouxe-lhe vinho, espero que beba antes do jogo, para que fique baralhado quanto às táticas. O Utrecht foi das poucas equipas que não consegui vencer nos dois jogos da última época [no Ajax]. Esperemos que o vinho português nos ajude a vencer.»

Análise ao adversário

«Se olharmos para a tabela hoje, podemos ficar com uma ideia errada sobre a equipa que o Utrecht tem. Estiveram muito bem na época passada e terminaram o campeonato no quarto lugar. Este ano, a estrutura é a mesma. É uma equipa com muita qualidade nos flancos, com grandes avançados e um excelente treinador, com muita experiencia. É um jogo que vai exigir muito esforço da nossa parte. Competir na Europa é sempre complicado, temos de estar preparados.»

Continua a ser muito apreciado em Amesterdão

«O que me deixaria honrado era ter conseguido ser campeão pelo Ajax. Infelizmente, não foi possível. O resto, as memórias, ficam para sempre. Lutámos até ao fim. É normal essa questão, mas vamos focar-nos no presente. É o mais importante.»