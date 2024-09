O defesa espanhol Iván Marcano, ainda a recuperar de lesão, é a grande ausência da lista de inscritos do FC Porto enviada à UEFA, para a fase de liga da Liga Europa.

Os dragões enviaram esta quarta-feira, ao organismo europeu, a lista de jogadores que vão participar na fase em que o FC Porto joga com Manchester United (casa), Lazio (fora), Olympiacos (casa), Maccabi Tel-Aviv (fora), Midtjylland (casa), Bodø/Glimt (fora), Hoffenheim (casa) e Anderlecht (fora). A lista A conta com 25 atletas e a lista B tem oito nomes, formados no clube.



A lista A do FC Porto para a Liga Europa:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portuga.

Defesas: João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez, Otavio, Tiago Djaló, Wendell, Francisco Moura e Zaidu;

Médios: Alan Varela, Nico González, Marko Grujic, Eustáquio e André Franco;

Avançados: Pepê, Galeno, Iván Jaime, Fran Navarro, Danny Namaso, Fábio Vieira, Gonçalo Borges, Deniz Gül e Samu Omorodion.



Na lista B constam os guarda-redes Diogo Fernandes e Gonçalo Ribeiro os defesas Martim Fernandes, Gabriel Brás e Martim Cunha, os médios Vasco Sousa e Rodrigo Mora e o avançado Gonçalo Sousa.