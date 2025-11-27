FC Porto
Há 44 min
FC Porto anuncia bilhetes esgotados para deslocação ao Viktoria Plzen
Encontro da sétima jornada da fase de liga da Liga Europa realiza-se a 22 de janeiro, na Chéquia
O FC Porto anunciou que foram vendidos todos os bilhetes disponíveis para a deslocação ao reduto do Viktoria Plzen, da Chéquia.
Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube confirmou o esgotar dos ingressos, sendo que o jogo está apenas marcado para 22 de janeiro, a partir das 17h45, e é a contar para a sétima jornada da fase de liga da Liga Europa.
Bilhetes esgotados 🔵⚪ https://t.co/RTIICoXcyY— FC Porto (@FCPorto) November 27, 2025
