O FC Porto anunciou que foram vendidos todos os bilhetes disponíveis para a deslocação ao reduto do Viktoria Plzen, da Chéquia.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube confirmou o esgotar dos ingressos, sendo que o jogo está apenas marcado para 22 de janeiro, a partir das 17h45, e é a contar para a sétima jornada da fase de liga da Liga Europa.

