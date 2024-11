O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o duelo com a Lazio, da quarta jornada da fase de Liga da Liga Europa.



Vítor Bruno não pôde contar com Marko Grujic, médio sérvio que continua em tratamento. Por sua vez, Iván Marcano fez treino condicionado.



Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, às 11h00, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Logo de seguida, a comitiva portista parte para Roma, onde o técnico do FC Porto, Vítor Bruno, e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro contra a Lazio.