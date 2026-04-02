O FC Porto anunciou que os bilhetes para o segundo jogo com o Nottingham Forest, marcado para 16 de abril, esgotaram num espaço de poucas horas.

O clube colocou os bilhetes para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa à venda às 12h00 desta quinta-feira e, ao final da tarde, já estavam esgotados.

Recordamos que a equipa de Francesco Farioli recebe primeiro a equipa de Vítor Pereira na próxima quinta-feira, dia 9 de abril, depois visita o City Ground, na semana seguinte, a 16 de abril.

