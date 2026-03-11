O FC Porto viaja esta quarta-feira para a Alemanha, onde amanhã defronta o Estugarda, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Para este jogo, Francesco Farioli chamou 24 jogadores.

As grandes novidades são as chamadas de Tiago Andrade e Gonçalo Sousa, dois jovens avançados da equipa B. O primeiro tem 20 anos e é uma estreia absoluta em convocatórias da equipa principal. Já Gonçalo Sousa tem 19 anos e é convocado pela primeira vez por Farioli (na época passada foi chamado ao jogo da Supertaça, frente ao Sporting.

De fora ficam Oskar Pietuszewski, que não está inscrito na Liga Europa, e os lesionados André Miranda, Samu, Luuk de Jong e Nehuen Perez. O jovem André Miranda é a última baixa, tendo-se lesionado no treino desta manhã, no Olival.

Recorde-se que o FC Porto vem de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, frente ao Sporting (1-0), na Taça de Portugal, e contra o Benfica (2-2), na última jornada da Liga.

Lista de convocados para Estugarda:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;

Defesas: Alberto, Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Thiago Silva, Prpic, Francisco Moura e Zaidu;

Médios: Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Rodrigo Mora e Seko Fofana,

Avançados: Pepê, Deniz Gul, William Gomes, Borja Sainz, Terem Moffi, Tiago Andrade e Gonçalo Sousa.