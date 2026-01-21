O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, convocou 23 jogadores para o duelo frente ao Viktoria Plzen, da sétima jornada da fase de liga da Liga Europa. Na comitiva, vão seguir Gabriel Brás e André Miranda, central e extremo da equipa B que treinaram de manhã às ordens do técnico italiano.

Também Zaidu, que voltou aos treinos na terça-feira, foi convocado para o duelo europeu, ao contrário dos reforços de inverno Thiago Silva e Oskar Pietuszewski, que ainda não estão inscritos. Tomás Pérez também ficou de fora das opções.

O FC Porto embarca às 14h30 rumo à Chéquia e, a partir das 19h00, Farioli e Jakub Kiwior vão projetar a partida com o Viktoria Plzen (quinta-feira, 17h45).

A lista de convocados do FC Porto:

Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa; Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Jan Bednarek, Dominik Prpić, Jakub Kiwior, Gabriel Brás, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Stephen Eustáquio, Victor Froholdt, Borja Sainz, William Gomes, Pepê, André Miranda, Deniz Gül e Samu.