Tal como tinha feito na terça-feira, Froholdt treinou na manhã desta quarta-feira totalmente apto e sem qualquer sinal de limitação, após ter saído do clássico na Luz com dificuldades e a coxear.

Na sessão de trabalho desta manhã, no Olival, a última antes do jogo dos oitavos de final da Liga Europa, em Estugarda, destaque também para a presença sem limitações de Martim Fernandes, que no dia anterior tinha falhado o treino devido a uma gastroenterite.

O boletim clínico continua, por isso, a registar apenas os nomes de Samu, Luuk de Jong e Nehuen Perez, sendo que Oskar Pietuszewski também não é opção para amanhã por não ter sido inscrito na Liga Europa.

Para compensar as ausências, Francesco Farioli chamou os jovens André Miranda e Tiago Andrade ao treino do plantel principal.

O FC Porto viaja para a Alemanha esta tarde, por volta das 15 horas.