O FC Porto inscreveu os médios João Teixeira e André Oliveira na lista B da UEFA e, com isso, ambos estão à disposição de José Tavares para o jogo desta quinta-feira frente ao Olympiakos, no Dragão, para a Liga Europa.

Os dois jovens foram novidades no treino desta quarta-feira no Olival e contam com a total confiança da equipa técnica interina e também da estrutura dos dragões.

João Teixeira, de 18 anos, tem 10 jogos pela equipa B na corrente temporada, enquanto André Oliveira, 19 anos, já foi utilizado em nove partidas e anotou um golo.