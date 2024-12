O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o duelo com o Midtjylland, da sexta jornada da fase de Liga da Liga Europa.



Nos 15 minutos abertos à comunicação social, João Mário não esteve no relvado. Foi, de resto, o único ausente da sessão de trabalho. O internacional português deve assim falhar o duelo com a equipa dinamarquesa, juntando-se a Nico González (castigado).



Iván Marcano trabalhou integrado com os restantes companheiros, mas não pode ser opção para Vítor Bruno, visto que não está inscrito na competição.



O FC Porto-Midtjylland está agendado para as 20h00 desta quinta-feira, no Dragão.