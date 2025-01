Depois da polémica com Vítor Bruno, o sucessor interino, José Tavares, conta com Pepê para o jogo da 7.ª e penúltima jornada da fase em curso na Liga Europa.

Na antevisão ao duelo com o Olympiakos, o timoneiro dos dragões afastou dúvidas quanto à convocatória.

«Viram a parte inicial do treino e todos os jogadores que estão disponíveis para a convocatória, Pepê incluído», comentou.

Sobre o espírito do plantel, envolto em nova série negativa, José Tavares descreveu um grupo consciente da realidade, que deve «assumir a responsabilidade».

«Eles estão muito focados no trabalho, foram capazes de se unirem com um foco, o Olympiakos. Falei com todos, fomos capazes de encontrar um caminho, de continuar na Liga Europa e ambicionar ganhá-la, como ambicionado pelo nosso presidente», completou.

Apesar do pedido, não foi permitida a palavra ao Maisfutebol.

O FC Porto ocupa o 18.º lugar da Liga Europa, com 8 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar, St. Gilloise e Fenerbahçe (21.º). Neste momento, o Sp. Braga – 25.º e a primeira equipa fora da zona de playoff – está a um ponto dos dragões. Quanto à zona de apuramento direto, está a três pontos dos portistas.

Por sua vez, o Olympiakos é 15.º colocado, com 9 pontos.

A receção do FC Porto à armada lusa do Olympiakos está agendada para a tarde desta quinta-feira (17h45), e é para acompanhar no Maisfutebol.