Iván Marcano deu mais um passo para a recuperação plena de uma mialgia de esforço na coxa direita que o tem impedido de trabalhar sem limitações com o plantel do FC Porto, tendo evoluído, esta terça-feira, para o regime de treino integrado condicionado.

De recordar que o defesa central espanhol, de 37 anos, não joga desde setembro de 2023, quando se lesionou com gravidade no joelho direito.

O boletim clínico dos dragões, que continuam a preparar a receção à Roma para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mantém os nomes dos lesionados Martim Fernandes e Marko Grujic, que prosseguem o respetivo plano de recuperação.

Martín Anselmi agendou novo treino para a manhã desta quarta-feira (11:00), no Olival, sendo os 15 minutos iniciais abertos à Comunicação Social. Às 13:15 terá lugar a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Roma, que contará com a presença do treinador argentino e de um futebolista do FC Porto.

O duelo entre portistas e romanos está agendado para as 20:00 da próxima quinta-feira, no Estádio do Dragão.