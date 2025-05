O FC Porto garantiu, este sábado, 4,31 milhões de euros com a entrada direta na fase de liga da Liga Europa, fruto do terceiro lugar na Liga portuguesa.

Este valor já era o mesmo na época passada e corresponde aos prémios do ciclo 2024/2027 da UEFA, nas competições europeias.

Os azuis e brancos têm já como certo que vão aumentar os milhões de euros recebidos nas competições europeias em 2025/26, dado que há a parcela do value pillar (valor que combina o mercado televisivo e o coeficiente de clubes). Depois, há ainda a parcela dos prémios de desempenho, esta relacionada com vitórias, empates e qualificações para fases seguintes.

O Sporting de Braga pode ainda juntar-se ao FC Porto, mas vai ter de ultrapassar três eliminatórias, pois vai começar a próxima época na 2.ª pré-eliminatória da prova.

Os cinco apurados

Este sábado, quatro clubes garantiram o apuramento para a fase de liga da Liga Europa. Além do FC Porto, garantiram-no o Crystal Palace (vencedor da Taça de Inglaterra), o Lille (quinto classificado na liga francesa) e o Friburgo (quinto classificado da liga alemã). Apurado já desde 21 de abril estava o Go Ahead Eagles, vencedor da Taça dos Países Baixos. Em aberto estão agora 31 vagas.