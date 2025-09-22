O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, voltou a ter cinco nomes no boletim clínico na manhã desta segunda-feira, no regresso dos azuis e brancos ao Olival, depois de um dia de folga.

Na preparação para o jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, ante o Salzburgo, o lateral Martim Fernandes voltou a treinar integrado, embora de forma condicionada, sendo quem está mais próximo do regresso às opções. Poderá fazer parte do elenco para a ida à Áustria.

Perto de voltar está também Alberto Costa, embora tenha realizado, tal como no sábado, treino condicionado.

Já o médio Alan Varela, substituído ao intervalo do jogo com o Rio Ave, na sexta-feira, juntou trabalho de ginásio a tratamento, depois de, no sábado, ter também feito tratamento a uma contusão do gémeo direito.

Já o defesa Nehuén Pérez continua em vigilância pós-operatório, na sequência da rotura total do tendão de Aquiles do pé direito, sofrida no jogo com o Nacional. O avançado Luuk de Jong continua em tratamento.

O FC Porto joga ante o Salzburgo na quinta-feira, num jogo que está marcado para as 20 horas e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.