O FC Porto treinou esta quarta-feira, no Olival, tendo em vista a receção ao Nottingham Forest do ex-FC Porto Vitor Pereira para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

No treino desta quarta-feira, Rodrigo Mora foi a grande novidade, treinando sem aparentes limitações. Depois de ter saído ao intervalo no jogo frente ao Famalicão, ter falhado o treino na segunda-feira e ter trabalhado de forma condicionada na terça-feira, o jovem médio treinou esta manhã integrado com o grupo nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

No boletim clínico dos dragões continuam Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

Francesco Farioli chamou, ainda, Tiago Silva - médio de 18 anos da formação - para integrar o treino. Algo que não é novidade - mas que não deixa de ser curioso - foi a presença do ecrã gigante no relvado, que serve para projetar lances dos adversários, para assim ser possível trabalhar detalhadamente o próximo jogo.

A partir das 12h45, Francesco Farioli e um jogador portista farão a conferência de imprensa de antevisão a jogo dos quartos de final da Liga Europa.

Os dragões, recorde.se, tropeçaram em casa diante do Famalicão na última jornada da Liga. Mudando agora o 'chip' para outra competição, o FC Porto recebe, esta quinta-feira (20h45), o Nottingham Forest para a Liga Europa, um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.