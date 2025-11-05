Francesco Farioli convocou 24 jogadores para o duelo com o FC Utrecht, nos Países Baixos, relativo à 4.ª jornada da Liga Europa que está marcado para as 17h45 desta quinta-feira.

Tomás Perez é a grande novidade neste grupo que não conta com Yann Karamoh, que não está inscrito na UEFA, além dos lesionados Nehuén Pérez e Luuk de Jong.

Lista de convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;

Defesas: Francisco Moura, Zaidu, Jan Bednarek, Dominik Prpić, Jakub Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes e Pedro Lima;

Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tomás Pérez, Eustáquio, Victor Froholdt e Gabri Veiga;

Avançados: Rodrigo Mora, William Gomes, Ángel Alarcón, Borja Sainz, Pepê, Deniz Gül e Samu.