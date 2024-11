O FC Porto vai treinar esta quarta-feira, pela manhã, no Olival, antes de viajar para Bruxelas onde, na próxima quinta-feira, vai defrontar o Anderlecht em mais um jogo da Liga Europa.

No boletim clínico do clube, revelado depois do treino da manhã, constam apenas os nomes de Iván Marcano (treino integrado condicionado), Marko Grujic (treino condicionado) e Deniz Gül (tratamento).

A equipa comandada por Vítor Bruno viaja depois do almoço e, ao final da tarde, por volta das 18h30 de Portugal, o treinador e um jogador a designar vão fazer a antevisão do jogo da quinta jornada da Liga Europa, já no palco do jogo, no Estádio Constant Vanden Stock.

Com uma vitória, um empate e duas derrotas, o FC Porto soma apenas quatro pontos e está obrigado a pontuar na capital belga para aspirar a uma presença nos play-off para os oitavos de final da segunda competição da UEFA.