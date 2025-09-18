O FC Porto vai avançar com a substituição de Nehuén Pérez na lista de eleitos para a Liga Europa, depois do central argentino ter comprometido a temporada com uma lesão grave no tendão de Aquiles, segundo apurou o Maisfutebol.

A vaga irá ser ocupada por Ángel Alarcón, jovem extremo da equipa B que trabalha regularmente com a equipa principal.

O pedido já foi feito e o FC Porto aguarda agora pela aprovação da UEFA para formalizar a substituição.

Esta substituição foi pedida ao abrigo da nova regra da UEFA. A partir da corrente temporada, o organismo aceita uma substituição no plantel inscrito para as provas europeias, até à sexta jornada da fase liga, isto é até ao final de dezembro, em caso de lesão ou doença prolongada.

Ángel Alarcón, de 21 anos, participou em quatro jogos na II Liga esta temporada, acumulando um total de 277 minutos pela equipa B.

