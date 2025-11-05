O FC Porto vai usar uma camisola especial no próximo jogo da Liga Europa frente aos neerlandeses do FC Utrecht, na quinta-feira (17h45), com o logotipo da Fundação FC Porto, instituída oficialmente no último dia 28 de setembro.

A título excecional, o logotipo da fundação vai ocupar o espaço que, ns jogos europeus, costuma pertencer à Kaizen Foundation.

A Fundação FC Porto, criada já na administração de André Villas-Boas, tem como objetivo «apoiar a estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social do clube, concebendo e executando iniciativas ao serviço dos seus associados, trabalhadores, atletas e ex-atletas».

A instituição pretende ainda reforçar os valores do clube, «promover o alargamento da base associativa e a articulação com as suas Casas, bem como projetar a marca do FC Porto como o elo agregador, solidário e de partilha, ao serviço da sociedade e das comunidades onde projeta a sua presença».