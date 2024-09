O plantel do FC Porto concentrou-se esta segunda-feira no Olival, depois da goleada imposta ao Arouca (4-0), agora já com o foco na receção ao Manchester United, com três baixas no arranque da preparação para o jogo da segunda ronda da Liga Europa, marcado para as 20h00 da próxima quinta-feira.

No boletim clínico divulgado pelo clube, continuam os nomes de Iván Marcano, que fez trabalho de ginásio e tratamento. Fran Navarro também fez trabalho de ginásio, enquanto Zaidu trabalhou ainda de forma condicionada.

Vítor Bruno realiza novo treino esta terça-feira, desta vez, na parte da tarde, com uma sessão marcada para as 17h00 no Olival.