Seko Fofana não acredita que a eliminatória com o Nottingham Forest para a Liga Europa fique resolvida já no jogo do Dragão e sente que o FC Porto tem equipa para lutar pela conquista das três provas que está a disputar nesta fase da temporada:

Ambição para o jogo com o Nottingham Forest

«Estamos preparados. Sabemos que o Nottingham é uma equipa muito confiante. Ganhou os últimos jogos e não jogou este fim de semana, mas estamos preparados. Trabalhámos bem e estamos confiantes para amanhã.»

Importância de vencer o jogo no Dragão

«Claro que é muito importante vencer o jogo em casa, mas o que acontecer amanhã não vai determinar tudo na eliminatória. Cada jogo tem a sua história. Temos muita ambição e queremos fazer um bom resultado.»

FC Porto a disputar três competições nesta fase da época

«Temos equipa para disputar todas as competições. Cada jogador tem o seu papel, independentemente de ser titular ou não. Temos de ir jogo a jogo. O mais importante é estarmos juntos e termos o apoio de todos os adeptos, que nos querem ver ganhar. Esperemos que a época acabe com muito sucesso. Estamos focados no jogo de amanhã e é isso que importa.»