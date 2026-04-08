FOTOS: FC Porto lança camisola retro da conquista da Liga Europa
Dragões assinalam feito de há 15 anos
O FC Porto colocou à venda, esta quarta-feira, uma camisola retro da final da Liga Europa de 2010/11, conquistada pelos dragões, em Dublin, após o triunfo por 1-0 sobre o Sporting de Braga e sob o comando de André Villas-Boas, agora presidente dos azuis e brancos.
A edição lançada pelos portistas permite que os adeptos estampem os nomes e números dos jogadores dessa conquista – como Hulk ou Falcao – com recurso ao lettering oficial dessa época.
A camisola tem riscas verticais azuis e brancas com pormenores cor de laranja nas mangas e na zona da cinta. Além disso, está presente a data da conquista, assim como o badge oficial da Liga Europa.
Percorra a galeria associada e descubra todos os detalhes da camisola dos dragões.
