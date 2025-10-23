Ricardo Pereira, lateral do Leicester, deu um saltinho até Nottingham para apoiar o FC Porto que joga na noite desta quinta-feira no City Ground em jogo da terceira ronda da Liga Europa.

De Leicester a Nottingham são apenas 35 quilómetros, menos de uma hora de carro, e o lateral não perdeu a oportunidade de ver a sua antiga equipa em ação na Liga Europa.

Reconhecido por muitos adeptos portugueses, Ricardo Pereira tem estado a distribuir autógrafos e a tirar selfies junto ao estádio do Forest.

Atualmente a jogar no Championship, Ricardo Pereira, de 32 anos, já marcou dois golos nos sete jogos que fez no segundo escalão do futebol inglês.

Formado no Sporting e no Vitória, Ricardo Pereira está no Leicester desde que deixou o FC Porto, em 2018, tendo somado oito temporadas na Premier League, antes desta primeira experiência no Championship.