A atualidade nacional foi tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de quinta-feira (20h00) com o Malmö, para a Liga Europa. O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, mostrou estar pronto para tudo, até para deixar uma mensagem clara à «família portista» em português:

Fases menos boas nos jogos e tentativas de desestabilização

«Temos jogado muitos jogos. Mesmo tentando fazer tudo para evitar momentos com menor qualidade à que é habitual, isso faz parte do jogo. Temos de ser reativos, encontrar o espírito certo para mudar as dinâmicas nos jogos. O que os jogadores têm feito, ganhar os jogos facilmente, tem-se tornado normal, mas essa não é a realidade. Vejo muitos artigos que me fazem pensar e sorrir. A pressão que vem de fora existe, claramente, tal como o desejo de criar turbulência. É ainda mais importante estarmos unidos. Vou dizê-lo em português: a minha mensagem para a família portista é muito clara: juntos contra todos.»

Acertos no calendário do FC Porto na Liga

«Na realidade, a maior dificuldade é gerir os jogos quando temos de jogar entre quinta-feira e domingo. Termos um dia mais (de descanso) dá-nos um pouco mais de oxigénio para gerir o próximo jogo. Vamos ter de gerir bem a semana limpa que vamos ter. Finalmente, vamos poder trabalhar e acrescentar algumas coisas ao que temos feito. Tentamos maximizar o nosso trabalho.»