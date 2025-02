Francisco Moura, em declarações à Sport TV, depois do empate com a Roma (1-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

Marcou o primeiro golo pelo FC Porto, mas o FC Porto sai daqui com um empate. Com que sensações é que sai deste jogo?

«É uma sensação única, estou muito feliz, que seja o primeiro de muitos. Acho que conseguimos criar várias oportunidades para fazer golo para sairmos daqui com uma vitória, não conseguimos, mas temos uma segunda mão e vamos lutar para passar à próxima fase».

O FC Porto esteve em vantagem numérica depois do empate. Sente que foi uma oportunidade desperdiçada?

«Sim, sentimos todos isso, era uma oportunidade, ainda para mais com uma expulsão deles era uma oportunidade para conseguirmos uma vantagem que nos desse algum conforto, mas não conseguimos, temos uma segunda mão e é para isso que temos de olhar neste momento».

A equipa continua a adaptar-se às ideias do novo treinador, como sentiu a equipa hoje?

«Acredito que a cada jogo vamos melhorando, é uma tática diferente, estamos a adaptar um pouco àquilo que são as ideais do mister. Sinto que temos vindo a evoluir a cada jogo e temos de entrar no rumo das vitórias, é isto que este clube nos exige».