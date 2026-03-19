Froholdt, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Estugarda por 2-0 no Dragão e o consequente apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

Grande golo

«Sim. Fico feliz por ter contribuído com o golo também. Penso que foi bom.

Passámos por dificuldades em alguns momentos do jogo, mas temos de estar orgulhosos das duas exibições que fizemos com o Estugarda, em particular hoje pela forma boa como defendemos e pelas boas transições que tivemos.»

Final em Istambul?

«Penso que é realista, mas ainda faltam muitos jogos e temos de estar muito bem para chegar à final. Mas queremos chegar longe nesta competição e agora temos de nos preparar para os dois jogos que temos contra o Nottingham.»

Nesta segunda metade da época tem descansado mais vezes

«Por vezes também precisamos de descansar para dar um passo em frente no nosso nível. Penso que foi bom para mim abrandar um pouco, mas tenho o tanque cheio e estou pronto para dar tudo.»