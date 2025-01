João Mário anteviu, na tarde desta quarta-feira, a receção do FC Porto ao Olympiakos, na 7.ª e penúltima jornada da fase campeonato da Liga Europa. Em conferência de imprensa, no Olival, o defesa direito, de 25 anos, apontou a uma nova fase.

«A equipa está bem, confiante. Estamos unidos e queremos muito ganhar este jogo. Estamos numa fase em que é muito importante ganhar, ainda mais numa competição que ambicionamos conquistar», começou por referir.

Questionado sobre a saída de Vítor Bruno e o ciclo interino de José Tavares, o defesa não fintou o tema.

«Temos de encarar as coisas como elas são, mas vamos voltar ao caminho das vitórias. Estamos habituados a ganhar todos os jogos. Temos de ser homens e dos nos focarmos exclusivamente no jogo.»

«Há a pressão de ganhar todos os jogos, temos de ser homens. Estamos com o mister José Tavares, que conhece bem a casa e sabe o que é ganhar», reiterou.

Apesar do pedido, não foi permitida a palavra ao Maisfutebol.

O FC Porto ocupa o 18.º lugar da Liga Europa, com 8 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar, St. Gilloise e Fenerbahçe (21.º). Neste momento, o Sp. Braga – 25.º e a primeira equipa fora da zona de playoff – está a um ponto dos dragões. Quanto à zona de apuramento direto, está a três pontos dos portistas.

Por sua vez, o Olympiakos é 15.º colocado, com 9 pontos.

A receção do FC Porto à armada lusa do Olympiakos está agendada para a tarde desta quinta-feira (17h45), e é para acompanhar no Maisfutebol.