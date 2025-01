O plantel do FC Porto deu seguimento à preparação do encontro com o Olympiacos, para a Liga Europa, com um apronto, na manhã desta quarta-feira, em que marcaram presença Jorge Costa, diretor do futebol profissional, e Andoni Zubizarreta, diretor desportivo dos dragões.

José Tavares, que lidera a equipa enquanto não é encontrada uma solução definitiva para a sucessão a Vítor Bruno, contou com os jovens André Oliveira e João Teixeira no treino, ainda que a dupla não esteja inscrita nas competições europeias.

Quanto a Martim Fernandes, que continua a recuperar da lesão sofrida no jogo com o Nacional, realizou corrida nos minutos abertos à comunicação social.

O FC Porto defronta o Olympiacos, esta quinta-feira (17h45), no Estádio do Dragão, em jogo referente à penúltima jornada da fase regular da Liga Europa. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.