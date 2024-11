Um empate inédito em Bruxelas, mas amargo e com potencial para agravar a contestação. Na noite desta quinta-feira, a propósito da 5.ª jornada da Fase Liga da Liga Europa, o FC Porto encaixou o segundo empate na prova, ante o Anderlecht (2-2). Sem brilhar – longe disso – os portistas desperdiçaram duas vantagens.

Face à eliminação da Taça de Portugal, em Moreira de Cónegos, Vítor Bruno mudou cinco peças entre os titulares. Por isso, Diogo Costa, Otávio Ataide – a surpresa – Eustáquio, Galeno e Samu renderam Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Fábio Vieira, Namaso e Navarro.

Entre os belgas, o avançado Thorgan Hazard e o defesa Vertonghen – ex-Benfica – permanecem de fora, por lesão.

Reveja a história deste duelo.

Numa noite com a temperatura abaixo dos 7.ºC, a entrada do FC Porto foi gelada. Em 14 segundos, os portistas cederam a posse e viram Dolberg desmarcar-se pelo corredor central. Na cara de Diogo Costa, o ponta de lança descartou o guardião da jogada e inaugurou o marcador.

Em todo o caso, o dinamarquês estava em fora de jogo, para alívio de Vítor Bruno.

14 segundos de jogo e o Anderlecht já fez tremer as redes do FC Porto, mas foi anulado por fora de jogo ❌#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UefaEuropaLeague #Anderlecht #FCPorto pic.twitter.com/NdMAftw24X — sport tv (@sporttvportugal) November 28, 2024

Na reação, ao nono minuto, Eustáquio deu o mote, com um remate à figura de Coosemans. Face à resposta forasteira, o ritmo do encontro aumentou, com sucessivas dividas e cantos. Numa dessas ocasiões, após cruzamento à direita, Francisco Moura cabeceou ao segundo poste e foi atingido pelo pé de De Greef.

Por isso, aos 22 minutos, o árbitro dinamarquês apontou para a marca de grande penalidade. Chamado por Samu a converter, Galeno superou o voo de Coosemans, assinando o primeiro golo nesta edição da Liga Europa.

Desta forma, e sem criar claras situações de golo, o FC Porto alcançou a vantagem. E esse momento reforçou a agressividade de parte a parte, com o público a «aquecer» a contenda.

Até ao intervalo, João Mário e Pepê revelaram dificuldades para travar Samuel Edozie, o mais requisitado na transição belga. O avançado inglês, formado no Manchester City, visitava o meio para, de seguida, acelerar pela esquerda. Em todo o caso, para alívio dos portistas, as investidas não encontravam seguimento.

Em simultâneo, o FC Porto amedrontou-se e terminou a primeira parte encostado à própria baliza, desbaratando as oportunidades de contra-ataque. Até porque, sublinhe-se, a transição tornou-se lenta e escassearam as ideias a meio-campo.

Redenção do jovem De Greef

Antes do reatar do duelo, Vítor Bruno entendeu que Martim Fernandes seria o antídoto para Edozie. Por isso, João Mário – já com cartão amarelo – ficou no banco.

Apesar de reforçar a lateral direita, o FC Porto descurou a pressão à esquerda. E os primeiros minutos foram sofríveis. Depois de Rits surgir no coração da área e cabecear ao poste esquerdo (48m), De Greef redimiu-se do penálti cometido.

O relógio decalcava o minuto 52 quando o médio, de 19 anos, fez o primeiro golo na época. Sozinho na área, ligeiramente para a direita, o jovem belga agradeceu o passe de Rits e repôs a igualdade.

Na origem deste lance está uma perda de bola de Pepê, junto à área. Ao invés de afastar o esférico, o brasileiro quis combinar com um colega, sucumbindo à pressão dos anfitriões.

Embalado pelos adeptos, o Anderlecht aproveitou o golo para ensaiar a reviravolta. Ainda assim, foi uma questão de tempo até ao duelo sofrer um nó. Até porque, nos belgas, Edozie deixou o encontro lesionado, desfalcando o fluxo ofensivo.

Entretanto, nas hostes portistas, a frustração e ansiedade proliferaram, face à ausência de referências para eventuais contra-ataques. Até que, aos 68m, Galeno voltou a ligar o jogo à corrente.

Entre trocas e ameaças, Fábio Vieira precisou de um minuto para brilhar. Com ordens para projetar o meio-campo do FC Porto para a frente, o criativo recebeu o esférico antes da área. Cheio de coragem, mirou a baliza, encheu o pé e soltou a festa entre os portistas.

Este remate, puxado ao poste direito, assinalou a estreia de Fábio Vieira a marcar na Liga Europa. Estavam decorridos 83 minutos.

Todavia, as celebrações foram rapidamente esmagadas pelo desespero. Três minutos volvidos, na primeira vez que dobrou Martim Fernandes, Amuzu beneficiou de um desvio de Otávio para forçar nova igualdade.

Até final, os anfitriões limitaram-se a conter o ímpeto dos dragões. Em todo o caso, aos 90+5m, Gonçalo Borges acelerou da direita para o meio, rematou, mas Coosemans negou o triunfo portista.

Impedida a vitória inédita do FC Porto na visita ao Anderlecht, os azuis e brancos totalizam cinco pontos e estacionam, à condição, no 19.º lugar, que remete para o play-off.

No calendário europeu segue-se a receção ao Midtjylland (14.º), na noite de 12 de dezembro (20h). Quanto ao campeonato, os comandados de Vítor Bruno recebem o Casa Pia na noite de segunda-feira (20h45).

Por sua vez, o Anderlecth é 4.º na Liga Europa, com 11 pontos, em igualdade com o Galatasaray (3.º) e a dois pontos dos líderes Ath. Bilbao e Lazio. Segue-se a visita ao Slavia Praga (23.º).