Liga Europa: FC Porto confirma bilhetes esgotados para a visita ao Estugarda
Dragões enfrentam a formação alemã nos «oitavos» da Liga Europa
O FC Porto visita, esta terça-feira, o Sporting para a 1.ª mão das «meias» da Taça de Portugal. Porém, o pensamento dos adeptos portistas está também numa outra deslocação complicada.
Os dragões confirmaram que os bilhetes para a visita ao Estugarda, para a Liga Europa, já se encontram esgotadas. O FC Porto visita a formação alemã no dia 12 de março às 17h45 para os «oitavos» da Liga Europa.
Mas, antes, há o clássico desta noite, que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.
