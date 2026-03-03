O FC Porto visita, esta terça-feira, o Sporting para a 1.ª mão das «meias» da Taça de Portugal. Porém, o pensamento dos adeptos portistas está também numa outra deslocação complicada.

Os dragões confirmaram que os bilhetes para a visita ao Estugarda, para a Liga Europa, já se encontram esgotadas. O FC Porto visita a formação alemã no dia 12 de março às 17h45 para os «oitavos» da Liga Europa.

Mas, antes, há o clássico desta noite, que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.