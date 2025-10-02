A versão europeia do FC Porto adora testar a saúde cardíaca dos adeptos. Depois do triunfo arrancado a ferros em Salzburgo há uma semana, nesta quinta-feira quase 43 mil adeptos foram à loucura quando Rodrigo Mora selou a nona vitória na época, a segunda na Liga Europa.

Antes do Clássico ante o Benfica, Francesco Farioli manteve Diogo Costa, Bednarek e Martim Fernandes no “onze” face àquele apresentado em Arouca, na segunda-feira. Destaque para a estreia a titular de Ángel Alarcón, extremo espanhol de 21 anos há um ano a crescer na equipa B.

No Estrela Vermelha – há oito anos consecutivo campeão na Sérvia – nota para a titularidade do guarda-redes Matheus (ex-Sp. Braga) e dos médios Radonjic (ex-Benfica) e Händel (ex-V. Guimarães).

Recorde a história do jogo.

Enquanto várias dezenas ainda atravessavam a Alameda do Dragão e as centenas de adeptos sérvios revelavam gargantas afinadas, Alarcón, William, Mora e Gül animavam as hostes azuis e brancas. No primeiro despique com um defesa, Deniz Gül recebeu à boca da área, picou sobre Tebo e acabou puxado pelo central quando já acelerava pela área.

Agradecendo novo momento de protagonismo, William Gomes capitalizou o penálti e inaugurou o marcador ao sétimo minuto, assinando o quarto golo na época, o segundo na Liga Europa. De recordar que Samu é o melhor marcador, com cinco golos – todos anotados na Liga.

Para reforçar a festa, o Estrela Vermelha foi ao meio-campo e atrasou para o guardião. Em poucos segundos, Matheus foi obrigado a despejar o esférico, face à velocidade e audácia de William Gomes. O extremo de 19 anos é um dos preferidos do tribunal do Dragão.

Nesta senda, os comandados de Farioli mantiveram a bitola, obrigando Matheus a trabalhos e expondo a volatilidade do setor recuado forasteiro. O espanhol Alarcón ajudava Zaidu nas transições, enquanto William e Gül continuavam muito combativos na pressão.

Todavia, a reação do Estrela foi viabilizada pela passividade anfitriã. A partir do minuto 22, Radonjic liderou os contra-ataques, variando entre o meio e a direita, apostando em cruzamentos. Depois de Ivanic cabecear ligeiramente por cima – sozinho e com Diogo Costa a meio caminho – a igualdade foi restabelecida aos 33 minutos.

Na sequência do livre cobrado por Tomás Händel em corredor central, o médio Kostov aproveitou um desvio para aplicar um remate pouco ortodoxo, mas suficiente para fazer estragos. Assim, este jovem de 17 anos fez o segundo golo na época, estreou-se a marcar na Europa e – mais importante – tornou-se no primeiro jogador adversário a marcar ao FC Porto em 2025/26.

Nas bancadas, o Dragão gelou por meros segundos. Logo após o empate, os adeptos sérvios foram abafados pelos aplausos dos portistas. Em todo o caso, os comandados de Farioli revelaram nervosismo, estado de espírito que prejudicou a organização nas transições defensivas e a eficácia na construção.

Ao lançar Alberto Costa e Froholdt na pausa – em detrimento de Martim Fernandes e Bednarek – Rosario integrou o quarteto defensivo, com ordens para galvanizar a construção. Entre investidas pouco organizadas, complicações de Mora, cansaço de Gül e precipitações de Zaidu, Farioli optou por Borja Sainz, Pepê e Gabri Veiga, mantendo Zaidu e terminando sem um ponta de lança de raiz. Por isso, Mora autou como “falso nove”, espreitando passes na profundidade.

Quando o nervosismo já havia contagiado as bancadas – com toques de frustração – o Estrela subiu e sonhou com a reviravolta. Porém, uma rápida transição entre Gabri Veiga, Pepê e Rodrigo Mora culminou no primeiro golo do “baixinho” pelos dragões na época, tornando-se no 13.º pupilo da Farioli a faturar.

De realçar a recuperação e inteligência de Gabri Veiga para servir Pepê à direita. Na cara de Matheus, o brasileiro assistiu Mora. E assim se soltou a festa no Dragão, a injeção perfeita para o Clássico de domingo.

Assim, os portistas subiram ao sétimo lugar da fase liga da Liga Europa, com seis pontos, igualados com D. Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, Sp. Braga, Lyon e Lille. O próximo compromisso europeu está agendado para 23 de outubro, em Nottingham (25.º).

Antes da pausa internacional, o líder isolado e invicto da Liga, com sete vitórias e 21 pontos, três de vantagem sobre o Sporting, recebe o Benfica (3.º) no domingo (21h15).

Quanto ao Estrela Vermelha, o líder do campeonato sérvio é 26.º da Liga Europa com um ponto. O regresso à prova também vai acontecer a 23 de outubro, em Braga.