O norueguês Rohit Saggi, de 33 anos, foi nomeado pela UEFA para dirigir o FC Porto-Malmö, da sexta jornada da fase liga da Liga Europa, agendado para quinta-feira (20h). O juiz vai ser auxiliado pelos compatriotas Morten Jensen, Anders Olav Dale e Sigurd Kringstad, enquanto o VAR vai contar com os alemães Sören Storks e Benjamin Brand.

Antes do duelo no Estádio do Dragão, o Sp. Braga visita os franceses do Nice, às 17h45 de quinta-feira, um duelo que vai contar com a arbitragem de Giorgi Kruashvili. O georgiano de 39 anos vai ser auxiliado pelos compatriotas Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili e Koba Revazashvili, enquanto o VAR vai ser gerido pelos italianos Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo.

O Sp. Braga ocupa o sétimo lugar da Liga Europa, com 10 pontos, igualado com FC Porto (8.º) e Genk (9.º). No fundo da tabela está o Nice (36.º e último, sem pontos), a um ponto do Malmö (34.º).