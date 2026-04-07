A receção do FC Porto ao Nottingham Forest de Vítor Pereira, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, vai contar com a arbitragem do italiano Marco Guida, segundo revelou esta terça-feira a UEFA.

No Estádio do Dragão, o árbitro italiano, de 44 anos, vai ter o apoio dos compatriotas Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, como assistentes, enquanto Daniele Chiffi será o videoárbitro.

O árbitro compatriota de Francesco Farioli volta, assim, a cruzar-se com o FC Porto, mais de seis anos depois de ter dirigido, também no Dragão, a derrota diante dos russos do Krasnodar (2-3), nem jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2019/20.

Recordamos que este jogo está marcado para as 20h00 da próxima quinta-feira, enquanto o jogo da segunda mão, no City Ground, irá realizar-se no dia 16 de abril, à mesma hora.