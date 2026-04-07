Liga Europa: Marco Guida regressa ao Dragão seis anos depois
Árbitro italiano vai apitar na receção da equipa de Francesco Farioli ao Nottingham Forest de Vítor Pereira
Árbitro italiano vai apitar na receção da equipa de Francesco Farioli ao Nottingham Forest de Vítor Pereira
A receção do FC Porto ao Nottingham Forest de Vítor Pereira, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, vai contar com a arbitragem do italiano Marco Guida, segundo revelou esta terça-feira a UEFA.
No Estádio do Dragão, o árbitro italiano, de 44 anos, vai ter o apoio dos compatriotas Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, como assistentes, enquanto Daniele Chiffi será o videoárbitro.
O árbitro compatriota de Francesco Farioli volta, assim, a cruzar-se com o FC Porto, mais de seis anos depois de ter dirigido, também no Dragão, a derrota diante dos russos do Krasnodar (2-3), nem jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2019/20.
Recordamos que este jogo está marcado para as 20h00 da próxima quinta-feira, enquanto o jogo da segunda mão, no City Ground, irá realizar-se no dia 16 de abril, à mesma hora.