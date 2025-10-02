FC Porto procura a segunda vitória na Liga Europa diante do Estrela Vermelha, da Sérvia, em duelo disputado no Estádio do Dragão nesta quinta-feira. Após um triunfo inaugural frente ao Salzburgo, na semana passada, os portistas estream-se em jogos oficiais contra o histórico sérvio.

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, deverá apresentar algumas surpresas face ao onze-tipo que tem alinhado desde o início da época, na antecâmara de um grande jogo como a receção ao Benfica, no domingo.

A maior dúvida é a titularidade de Samu, que saiu tocado do último jogo, na goleada diante do Arouca (4-0). No entanto, não terá sido nada de grave e deverá jogar de início, com Luuk De Jong de fora por lesão. Nehuén Pérez também está arredado pelo mesmo motivo.

Já Vladan Milojević, treinador do Estrela Vermelha, não conta com o médio Rade Krunic, uma das figuras da equipa. A equipa conta com vários jogadores com passado em Portugal - Tomás Handel, Matheus Magalhães, Nemanja Radonjic e Bruno Duarte.

Este é o onze provável do Estrela Vermelha: Matheus, Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Franklin Tebo, Nayair Tiknizyan; Nemanja Radonjic, Tomás Handel, Timi Elsnik, Mirko Ivanic; Bruno Duarte e Marko Arnautovic.

Confira o onze provável do FC Porto na GALERIA acima. Pode acompanhar AO VIVO no Maisfutebol o duelo, que tem início às 20h.

