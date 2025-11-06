O vinho português oferecido por Francesco Farioli a Ron Jans não baralhou os planos do Utrecht para a receção ao FC Porto na noite desta quinta-feira, na quarta jornada da fase liga da Liga Europa (1-1). Aliás, até inspirou os neerlandeses, que marcaram o primeiro golo na prova.

No regresso aos Países Baixos – onde continua sem vencer o Utrecht – Farioli promoveu oito trocas, apostando em Martim Fernandes, Prpic, Zaidu, Eustáquio, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Deniz Gül e Borja Sainz.

De fora da convocatória ficou Francisco Moura, a princípio titular. Uma vez que Zaidu recuperou de uma indisposição, o lateral português foi poupado, pelo que Farioli viu subtraída uma substituição para o jogo.

Recorde a história desta partida.

A melhor oportunidade da primeira parte surgiu ao minuto 12, quando Eustáquio desferiu um passe no centro do relvado, apostando na profundidade de Gabri Veiga. Pela esquerda, o médio espanhol rematou cruzado, mas apenas tirou tinta ao poste.

Até ao intervalo, o FC Porto dominou em todas as frentes, mas acusou a ausência dos habituais titulares, donos de caraterísticas apropriadas para desmontar adversários remetidos ao setor recuado e organizados numa linha de seis.

No arranque da segunda parte, o espanhol Miguel Rodríguez soltou a festa dos 21 mil adeptos do Utrecht, assinando o primeiro golo dos neerlandeses na Liga Europa. Na sequência de um livre em corredor central, o avançado escapou à defesa do FC Porto, passou nas costas da barreira, fletiu para a esquerda, rematou e beneficiou do desvio de Prpic. Estavam decorridos 49 minutos.

Surpreendido pelo golo em contracorrente, os dragões foram incapazes de replicar o foco e domínio edificado no primeiro tempo. E nem a entrada de William Gomes acrescentou brilho à exibição.

Em todo o caso, ao minuto 66, Gabri Veiga – a par de Sainz os mais inconformados – recuperou a posse a meio-campo e serviu Gül na profundidade. Ainda que o turco tenha visto o remate travado por Barkas, Sainz surgiu pela direita para restabelecer a igualdade. Enquanto o avançado festejava a estreia a marcar na prova, e o quarto golo na época, Gabri Veiga tentou recuperar a bola. Pelo caminho encontrou o guardião do Utrecht, que lhe encostou a cara e viu o cartão vermelho.

Entre trocas, a superioridade numérica não agigantou o FC Porto, que continuou precipitado na construção e no momento de rematar. Por isso, os comandados de Farioli adiaram o regresso às vitórias na Liga Europa e encaixaram o primeiro empate, totalizando sete pontos.

Os azuis e brancos saltam, à condição, para o nono lugar da Liga Europa, igualados com D. Zagreb, Ferencvaros e Plzen. Ou seja, a par de equipas em zona de acesso direto aos “oitavos”. No calendário europeu restam as receções a Nice (35.º), Malmö (33.º) e Rangers (36.º), além da visita aos checos do Plzen (6.º).

Para já, o FC Porto – líder isolado e invicto na Liga – visita o Famalicão (5.º) no domingo (18h).

Quanto ao Utrecht – sexto nos Países Baixos – somou o primeiro ponto e ascendeu ao 32.º lugar, em igualdade com Malmö e Maccabi Telavive. Na Liga Europa restam as visitas a Betis e Celtic, e as receções a Nottingham e Genk.

A Figura: El Karouani

O marroquino de 25 anos conteve as investidas do FC Porto na primeira parte e baralhou os planos dos dragões ao minuto 49, quando combinou com Miguel Rodríguez para o 1-0. Pouco depois, testou a atenção de Diogo Costa ao cobrar um livre direto. O lateral esquerdo acumulou oito desarmes, nove duelos ganhos (em 12), duas grandes oportunidades criadas, três passes-chave, cinco cruzamentos concretizados (em seis) e dois remates enquadrados com a baliza. No fundo, foi o motor para o Utrecht espreitar uma vitória inédita sobre o FC Porto, antes da receção ao Ajax.

O Momento: Sainz empata, mas dragão não vence, 66 minutos

À imagem dos jogos anteriores, a versão europeia do FC Porto é distinta daquela vista nas provas nacionais, sobretudo pela gestão promovida por Francesco Farioli a meio-campo e na defesa. Ainda que seja importante manter o grupo longe de lesões, é por demais evidente que as “segundas linhas” estão distantes do talento dos habituais titulares. Esta noite, o dragão voltou a não cuspir fogo, retomando a intermitência da época passada.