Marchesín foi o jogador do FC Porto que acompanhou Sérgio Conceição na antevisão da partida frente ao Bayer Leverkusen, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O internacional argentino garantiu que a equipa está «confiante» para o jogo desta quinta-feira (17h55).



«Estamos confiantes para o jogo de amanhã [quinta-feira], sabemos que vai ser um grande jogo para nós. Trabalhámos bem e estamos com muitas expectativas, porque somos uma equipa forte a jogar em casa. Por isso, queremos que o jogo chegue já», começou por dizer, em conferência de imprensa.



No encontro na BayArena, o árbitro mandou Havertz repetir o penálti depois de Marchesín ter defendido. O guardião portista, assumindo que tem de «respeitar a decisão».



«É o árbitro quem toma a decisão, tenho de respeitar, esteja ou não de acordo. Creio que não me adiantei nem um centímetro, mas são decisões que temos de respeitar», referiu.



Os dragões sofreram golos em todos os jogos na Liga Europa, um aspeto que a equipa tem de melhorar segundo Marchesín.



«São coisas que temos de melhorar e sem dúvida que há muito para melhorar. Temos uma equipa forte em muitos aspetos, mas sofremos muitas vezes porque também atacamos muito e marcamos muitos golos. Somos uma equipa forte a nível defensivo. Amanhã teremos de ser mais fortes e trataremos de fazer o melhor possível para não sofrer golos, porque a equipa marca sempre», afirmou.



Por último, o ex-América fez um balanço dos seis meses na Europa ao serviço do FC Porto.



«Estou feliz com esta oportunidade que me estão a dar. Para um jogador sul-americano, estar na Europa é estar na elite do futebol. Por isso, esta oportunidade é muito importante e quero aproveitá-la. Estou grato ao clube, aos meus companheiros e ao mister, que confiou em mim para estar cá. Agradeço ao clube por me trazer e por confiar em mim para substituir uma grande lenda como é o Iker. Por isso, trato de fazer as coisas da melhor maneira e devolver essa confiança dentro do campo.. Estar neste clube é um sonho para qualquer jogado», concluiu.