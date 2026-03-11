Terem Moffi, avançado do FC Porto, fala sobre o início da sua experiência no Dragão e explica como é trabalhar com Francesco Farioli, na véspera do jogo com o Estugarda para os oitavos de final da Liga Europa:

Como está o ambiente na equipa para o jogo em Estugarda?

«Estou muito honrado por poder representar um clube como o FC Porto. É muito importante para mim e para a minha família. Todos os jogadores estão confiantes. Temos de nos manter focados, ter vontade de jogar, melhorar e sermos como uma família. Temos trabalhado muito para o jogo de amanhã.»

O que tem de melhorar para ajudar mais a equipa?

«Marquei contra o Arouca, joguei com o Sporting e o Benfica. O clube confiou em mim e não acho que seja justo dizer que não tive impacto nesses jogos. Fizemos a nossa parte e estivemos perto de marcar mais golos e de vencer os jogos, mas tivemos um pouco de azar. Agora estamos focados no presente e no jogo de amanhã.»

Como é trabalhar com Francesco Farioli?

«Já tinha trabalhado com ele há uns dois, três anos. É nos detalhes, nos timings, que ele marca a diferença.»