Moffi: «Não acho que seja justo dizer que não tive impacto nos jogos»
Avançado do FC Porto garante ainda que a equipa está confiante para o duelo com o Estugarda
Terem Moffi, avançado do FC Porto, fala sobre o início da sua experiência no Dragão e explica como é trabalhar com Francesco Farioli, na véspera do jogo com o Estugarda para os oitavos de final da Liga Europa:
Como está o ambiente na equipa para o jogo em Estugarda?
«Estou muito honrado por poder representar um clube como o FC Porto. É muito importante para mim e para a minha família. Todos os jogadores estão confiantes. Temos de nos manter focados, ter vontade de jogar, melhorar e sermos como uma família. Temos trabalhado muito para o jogo de amanhã.»
O que tem de melhorar para ajudar mais a equipa?
«Marquei contra o Arouca, joguei com o Sporting e o Benfica. O clube confiou em mim e não acho que seja justo dizer que não tive impacto nesses jogos. Fizemos a nossa parte e estivemos perto de marcar mais golos e de vencer os jogos, mas tivemos um pouco de azar. Agora estamos focados no presente e no jogo de amanhã.»
Como é trabalhar com Francesco Farioli?
«Já tinha trabalhado com ele há uns dois, três anos. É nos detalhes, nos timings, que ele marca a diferença.»