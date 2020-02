A poucas horas do jogo com o FC Porto, para a Liga Europa, o Bayer Leverkusen publicou um vídeo de apoio a Marega, avançado dos portistas que foi alvo de insultos racistas ante o Vitória de Guimarães.

O emblema alemão juntou algumas figuras do seu plantel e, um a um, foram dizendo frases contra o racismo.

«Soubemos que o jogador do FC Porto Moussa Marega foi alvo de insultos racistas. Chamou a nossa atenção e é inaceitável. O racismo não tem lugar aos estádios de futebol, nem em qualquer lado. Sem racismo no mundo. Temos de estar juntos e atuar contra o racismo. Assim podemos desfrutar do jogo todos juntos. Obrigado», disseram.

Depois, todo o plantel se juntou e afirmou: «Não ao racismo.»

Recorde-se que o Bayer Leverkusen e o FC Porto defrontam-se esta quinta-feira, em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa. Pode seguir a partida aqui.