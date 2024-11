Nico González, médio do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Anderlecht (2-2), em Bruxelas, em jogo da quinta jornada da Liga Europa:

O FC Porto chegou à vantagem já perto do final do jogo, o que faltou para ganhar hoje?

- O que nos faltou foi ter mais um pouco mais de cabeça e paciência. Eles conseguiram acelerar o jogo nos últimos minutos, permitimos que criassem algumas oportunidades e eles conseguiram aproveitar o par de erros que cometemos. Acho que só cometemos dois erros e eles souberam-nos aproveitar.

Foi um pouco a imagem do que a equipa tem passado nos últimos jogos, concorda?

- Sim, sem dúvida, nestes últimos jogos temos vindo a ser muito castigados pelas oportunidades que nos conseguem criar. Com exceção do Benfica, nos últimos jogos, não nos conseguiram criar muitas oportunidades, mas marcaram-nos dois golos em cada um destes jogos. Se foram ver as oportunidades flagrantes que eles tiveram, não se justifica que tenham marcado estes dois golos.

O FC Por não vence, mas consegue travar a série de derrotas. Há aspetos positivos a retirar deste jogo?

- Sem dúvida que podemos tirar muitas coisas positivas. Viemos jogar a um campo de uma equipa forte que acho que vai chegar longe na Europa e já têm onze pontos. Nós podemos ser melhores do que qualquer equipa, mas os jogos na Europa são sempre complicados. Penso que fomos melhores, merecíamos a vitória, mas o futebol é por vezes injusto e foi assim mais uma vez connosco.

O Pepê acaba por ficar ligado ao primeiro golo do Anderlecht, percebeu-se que ficou muito abatido e foi muito apoiado pelos companheiros. É importante que o grupo esteja unido nestes momentos?

- Sim, para nós, o Pepê é um jogador-chave que dá tudo em todos os jogos. Cometeu um erro que qualquer um pode cometer, mas o seu compromisso e o seu trabalho é sempre um exemplo para todos. Somos uma família, uma equipa muito unida. Se um jogador está desiludido ou chateado, temos de o apoiar.