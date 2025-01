[O golo surgiu cedo mas foi preciso sofrer até ao final]

«Sem dúvida, estes jogos contra rivais na Europa sempre são complicados, porque se eles estão aqui é porque têm um nível alto e demonstraram-no. Competiram bem, e na verdade em todas as partidas que ganhámos na Europa, sofremos. Mas sofremos juntos e isso levou-nos até à vitória.»

[O golo já foi trabalho do Martín Anselmi?]

«Não acredito que seja mesmo o trabalho dele em si, mas sei que este ano estou a chegar mais vezes à área.»

[Tinha perdido um pouco esse papel de protagonista nos últimos jogos, de chegar à área. Vai recuperá-lo agora neste estilo de jogo?]

«Eu acredito que cheguei sempre em toda a temporada. Não creio que nos últimos jogos não tenha chegado, na verdade estava há três ou quatro jogos sem marcar. Nesta nova formação, no final, chegamos bastante pelas alas, com os laterais, e temos bastante gente que chega bem no centro como eu, como muitos outros que jogam ali, mas hoje tocou-me a mim, que cheguei à área e espero chegar mais e marcar mais.»

[É este é o jogo que faltava ao FC Porto para voltar a estabilizar?]

«Evidentemente que quando não ganhas as sensações, de sofrimento e de esperar que volte a vitória, é importante e ganhar vai dar-nos muita confiança e tenho a certeza que nos próximos encontro vamos ver o que vimos hoje, este compromisso, este trabalho de todos, a intensidade para pressionar em cima, e espero que cheguem mais vitórias.»