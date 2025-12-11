Pablo Rosario, em declarações à Sport TV, depois da vitória do FC Porto sobre o Malmö (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 6.ª jornada da Liga Europa.

Sobre a titularidade na Liga Europa

«É o que tenho dito desde que cheguei, estou mesmo a gostar de estar na equipa, receberam-me todos de braços abertos e assim é mais fácil de jogar. Gosto sempre de aprender, tento sempre dar o máximo e, em cada jogo, tentamos todos dar o nosso melhor.»

Sobre a entrada insegura do FC Porto

«Penso que foram menos de vinte minutos, talvez nos primeiros 12 ou 15 minutos, eles colocaram-nos dificuldades, mas também estávamos um pouco desleixados ao nível do passe, perdemos algumas bolas, mas depois assumimos o controlo do jogo e acho que tivemos um controlo total. Infelizmente, marcámos um autogolo no fim».

Como se pode corrigir essa entrada?

«É difícil dizer, mas antes do jogo queremos sempre entrar bem de início, às vezes isso não acontece da forma que queremos, mas o mais importante é a forma como respondemos. Penso que estivemos bem.»

13 pontos, acredita que o FC Porto vai conseguir a classificação direta?

«Ainda temos dois jogos por fazer, vamos jogo a jogo. Foi bom termos ganho este jogo, mas agora vamos voltar a jogar na segunda-feira para a Liga.»